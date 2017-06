UFC Hall of Famer Hughes aangereden door trein Floris_Stempel 16-06-2017 21:42 print

Oud UFC-vechter Matt Hughes, voormalig UFC-kampioen en gerespecteerd lid van de UFC Hall of Fame is vandaag in zijn auto aangereden door een trein.

UFC directeur Dana White bracht het nieuws naar buiten tijdens een interview met ESPN. Hughes is met een traumahelicopter naar het ziekenhuis gebracht waar hij wordt behandeld voor onder andere zwaar hoofdletsel. White weet niet wat er precies gebeurd is. 'Waarschijnlijk hielp hij een vriend toen het ongeluk gebeurde. Op dit moment reist zijn familie naar het ziekenhuis.'

De 43-jarige Hughes was meerdere malen UFC-kampioen in de weltergewichtsklasse in de periode tussen 2000 en 2006 en heeft meer dan vijftig professionele MMA-gevechten, waarvan 25 bij de UFC, gedraaid. Hij wordt gerekend tot de allerbesten in die gewichtsklasse en vocht in de begindagen van de 'gemoderniseerde' UFC legendarische gevechten uit tegen onder anderen Georges St. Pierre, Frank Trigg en B.J. Penn.

In 2011 ging Hughes met pensioen, kreeg een mooi kantoorbaantje bij de UFC, maar dit jaar gaf hij aan dat hij misschien toch wel weer terug wilde komen. Op dit moment is er nog weinig bekend over de medische status van Hughes.



Matt Hughes na winst op Royce Gracie tijdens UFC 60 (Foto: Getty Images)