FOK! Wat een weer: warmer!

In juni te veel regen in de nok, schaadt de bij en de bonenstok.

Gisteren was het in het grootste deel van het land een wisselvallige dag. Niet dat het regende, maar de bewolking was wel veelvuldig aanwezig in het binnenland. Toch brak ook daar de zon regelmatig door.

De afgelopen avond is het opgeklaard. Helaas is de bewolking vannacht weer teruggekeerd en die liggen nu ook nog over grote delen van het land. Gelukkig trekt de bewolking vanuit het westen weg en breekt de zon dus op steeds meer plaatsen door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan zee tot 26 graden plaatselijk in het zuiden.

Morgen wordt het nog wat warmer met plaatselijk 27 à 28 graden en dat weerbeeld zet zich de komende dagen ook wel voort. Half komende week wellicht een overgang naar een koeler weertype met kans op wat regen. Maar daarover de komende dagen meer.

Wat je ook gaat doen vandaag, ik wens je een leuke dag. En mocht de zon schijnen en ga je naar buiten, smeer je in met zonnebrandcrème.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:19 Zon onder: 22:02 Zonkracht: 8/4







Een dreigende lucht in Schaarsbergen. (Foto: Bazbo)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!