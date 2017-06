'India kijkt naar opties Olympische Spelen 2032' heywoodu 16-06-2017 20:32 print

India gaat mogelijk een poging doen om de Olympische Zomerspelen van 2032 binnen te halen. Dat zegt Narayanswami Ramachandran, president van het Nationaal Olympisch Comité van India (IOA).

"De regering is er in principe mee akkoord gegaan om te kijken naar de mogelijkheden om een gooi te doen naar de Spelen van 2032", vertelde Ramachandran tegenover de pers in Chennai. "Het bevindt zich allemaal nog wel in een erg vroeg stadium, we moeten nog de nodige goedkeuringen krijgen."

Ramachandran legt uit dat het IOA een voorstel in elkaar moet zetten, wat dan bij de regering neergelegd moet worden. Die moet dat uiteraard accepteren, maar dat geldt ook voor de leider van de oppositie. Eenzelfde goedkeuring, van zowel regering als oppositie, is nodig van de autoriteiten van de staat waar de Spelen dan mogelijk gehouden worden.

De kosten vormen volgens Ramachandran niet zo'n groot probleem. "Die liggen nu op ongeveer twaalf miljard dollar, waarvan de helft al te regelen is via het IOC. Dan houden we zes miljard dollar over, waar we dan toch zeker acht jaar voor hebben voor het hele proces is afgerond om te kijken of een serieuze poging mogelijk is. Zes miljard dollar in acht jaar bij elkaar krijgen moet voor een land als India geen probleem zijn", klinkt het vol vertrouwen.