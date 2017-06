Volledige top-4 in halve finales Rosmalen heywoodu 16-06-2017 20:11 print

Het ATP-tennistoernooi van Rosmalen kent een, volgens de plaatsingslijsten, volkomen logisch verloop. De nummers één, twee, drie en vier van de plaatsing hebben zich vrijdag allemaal naar de halve finales geslagen.

De als eerste geplaatste Kroaat Marin Cilic, de nummer zeven van de wereld, rekende in twee sets af met qualifier Vasek Pospisil uit Canada: 6-3, 7-5. Cilic staat in de halve eindstrijd tegenover landgenoot Ivo Karlovic (ATP-24), het servicekanon dat als derde is geplaatst. Hij sloeg de Russische qualifier Daniil Medvedev naar huis: 6-4, 6-4.

De mondiale nummer tien, de Duitser Alexander Zverev, is in Rosmalen als tweede geplaatst en is prima op dreef. In de kwartfinales moest Julien Benneteau er aan geloven in een partijtje van nog geen uur: 6-0, 6-4. Zverev speelt zaterdag om een plek in de finale tegen de als vierde geplaatste Luxemburger Gilles Müller, die de Brit Aljaz Bedene met 6-3, 3-6, 6-4 uitschakelde.