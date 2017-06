Groenewegen opnieuw de snelste in Ster ZLM toer H.Vviv 16-06-2017 18:45 print

Dylan Groenewegen heeft na de tweede etappe ook de derde etappe gewonnen. De Nederlands kampioen van LottoNL-Jumbo was in de massasprint te snel voor de Duitser André Greipel en Moreno Hofland. Primo¸ Roglič blijft leider in het algemeen klassement.

Negen renners zaten mee in de vroege vlucht met daarbij vijf Nederlanders: Berden de Vries (Roompot-Nederlandse Loterij), Twan van den Brand, Joey van Rhee (beiden Destil-Piels), Jasper Hamelink (Metec-TKH) en Robbert de Greef (Baby-Dump).

In de peloton had LottoNl_Jumbo de controle. Nadat de Limburgse heuvels halverwege het parcours gedaan was bracht de Nederlandse ploeg alles weer samen. In de massasprint was Groenewegen de snelste. Ploegmaten Greipel en Hofland werden twee en drie.

In het algemeen klassement heeft Roglič nog steeds een voorsprong van drie seconden op Marcel Kittel en Maximilian Schachmann.