Door belasting te heffen maakt de overheid inbreuk op het eigendomsrecht van burgers. Dat de Staat van dat belastinggeld "cadeautjes" geeft aan de bevolking in de vorm van bijvoorbeeld onderwijs of sociale woningbouw is "geen legitimatie".

Toine Manders, voormalig directeur van het Haags Juristen College, zei dat vrijdag tegen de parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek doet naar belastingontwijking. Manders hielp duizenden Nederlanders hun vermogen te onttrekken aan de fiscus met ingewikkelde constructies via onder meer Cyprus. In 2014 werd hij opgepakt door de fiscale opsporingsdienst FIOD. Sindsdien verkeert hij aan lager wal. Naar eigen zeggen heeft hij nauwelijks nog geld.

Manders zei zijn werk niet alleen te hebben gedaan om geld te verdienen, maar ook uit idealisme. Volgens hem maakt de overheid met belastingheffing "inbreuk op het eigendomsrecht". Dat "groot onrecht"wilde hij aan de kaak stellen.



'Belastingheffing inbreuk op eigendomsrecht' (Foto: ANP)