Een netwerk van treinen in Railway Empire

Uitgever Kalypso Media is hard bezig met het uitbreiden van hun managementgame-portfolio. Na eerder deze week Tropico 6 te hebben aangekondigd, komen ze nu met Railway Empire.

Het zal je ongetwijfeld niet verrassen, maar in Railway Empire is het de bedoeling je eigen verzameling van treinen te beheren, een netwerk van treinsporen te bouwen tussen steden door, en als het even kan daarmee zoveel mogelijk geld te verdienen. Je zal ook je werknemers moeten beheren en investeren in nieuwe technologieën om in efficiëntie te kunnen winnen, en rivaliserende organisaties voor te blijven.

In Railway Empire kan je kiezen tussen ruim 40 verschillende stoomtreinen in een carrière die ruim 100 jaar aan Amerikaanse industrie simuleert. De game komt begin 2018 naar PlayStation 4, Xbox One, Windows PC en Linux.