Trump: strengere regels voor reizen naar Cuba Redactie 16-06-2017 06:46

President Trump kondigt vrijdag nieuwe reisrestricties aan voor Amerikanen die naar Cuba gaan. Daarnaast zal hij tijdens een speech in Little Havana in Miami een strenger economisch beleid voorstellen, dat het verbiedt om handel te drijven met de GAESA, de handelstak van het Cubaanse leger. Dat heeft veel belangen in hotels en restaurants.

Volgens medewerkers van het Witte Huis draait Trump daarmee een groot deel van de versoepelingen in het embargo door zijn voorganger Barack Obama terug. Obama had in 2014 de diplomatieke banden met het communistische eiland enigszins hersteld.

Ondanks de restricties zullen Amerikaanse vluchten en cruiseschepen het eiland mogen blijven aandoen. De regels voor Amerikaanse toeristen om Cuba te bezoeker zullen strenger worden gehandhaafd, maar het is voor Amerikanen nog steeds geoorloofd om voor persoonlijk gebruik populaire goederen als rum en sigaren mee te brengen vanuit Cuba.



Trump: strengere regels voor reizen naar Cuba (Foto: ANP)