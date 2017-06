Rechts én links moeten hun stokpaardjes in het vluchtelingenbeleid loslaten, vindt PvdA-leider Lodewijk Asscher. Hij onderstreept in de Volkskrant van vrijdag dat de PvdA, anders dan Groen Links, wel bereid is vluchtelingen terug te sturen naar Noord-Afrika.

De PvdA heeft zich als regeringspartij hard gemaakt voor het akkoord met Turkije over het terugsturen van asielzoekers. Die 'Turkijedeal' is, als het aan VVD, CDA en D66 ligt, de blauwdruk voor soortgelijke akkoorden met landen in Noord-Afrika. De drie gedoodverfde coalitiegenoten werden het daarover echter niet eens met GroenLinks, waardoor ze weer op zoek moeten naar een vierde regeringspartner. De PvdA zou daarvoor in aanmerking kunnen komen.

De overtocht van migranten uit Noord-Afrika naar Europa moet niet langer lonen, schrijven Asscher en drie geestverwante deskundigen. Alleen zo kan worden voorkomen dat bootvluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee. Maar dat is ook nodig om het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in Europa te behouden.

"De tegenstelling tussen iedereen altijd opvangen en grenzen en ogen dicht moet stoppen", stellen de vier sociaaldemocraten. "Vluchtelingen verdienen bescherming en een veilig bestaan en de Nederlandse bevolking mag verwachten dat wij onze samenleving beschermen en zorgen dat nieuwkomers integreren en meedoen in de samenleving."

Prominent partijgenoot Frans Timmermans, tweede man van de Europese Commissie, hield donderdag in dezelfde krant al een vergelijkbaar pleidooi.



Asscher bepleit migratiedeals met Noord-Afrika (Foto: ANP)