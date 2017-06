Kobayashi verpulvert ronderecord op Le Mans Peterselieman 16-06-2017 00:57 print

De kwalificatie voor de 24 uur van Le Mans heeft veel sensatie opgeleverd. In alle vier klassen gingen de baanrecords aan flarden met als absoluut hoogtepunt het rondje van Toyota-coureur Kamui Kobayashi die 3.14,791 noteerde en daarmee twee seconden sneller was dan Neel Jani twee jaar geleden.

Kobayashi zette zijn tijd neer in de tweede kwalificatie toen de baan net na een rode vlag vrij was gegeven. De Japanner had hierdoor een compleet rondje vrij baan en kon het maximale uit zijn Toyota TS050 Hybrid halen. Samen met zijn teamgenoten Mike Conway en Stéphane Sarrazin zal hij zaterdagmiddag van poleposition mogen starten. Naast hun start de auto van hun teamgenoten Sébastien Buemi, Anthony Davidson en Kazuki Nakajima.

Porsche probeerde Toyota in de kwalficatie wel bij te benen, maar kwam uiteindelijk ruim twee seconden tekort. Bovendien kwam Brendon Hartley in de tweede Porsche in de derde kwalificatie met problemen stil te staan.

Ook in de LMP2 ging het ronderecord eraan. Met 3.25,352 verpulverde Alex Lynn de tijd die Jos Verstappen ooit genoteerd had op Le Mans. Hiermee reed de Brit met de Oreca van G-Drive naar de zevende tijd overall, vlak voor Vitaly Petrov, terwijl Ho-Pin Tung met zijn auto naar de derde tijd in zijn klasse reed. Racing Team Nederland kwam dankzij Rubens Barrichello tot de negentiende tijd in de klasse en de 25e tijd overall.

Bij de GTE's was het zowel in de PRO-klasse als in de AM-klasse meer dan spannend. Darren Turner wist zijn Aston Martin met een 3.50,837 op de poleposition neer te zetten, vlak voor de Ferrari van James Calado, de Aston Martin van Richie Stanaway en de Ferrari van Sam Bird. Vlak hierachter sluiten ook de Fords, Chevrolets en Porsches aan.

In de AM-klasse reed Fernando Rees met de Chevrolet in een tijd van 3.52,843 naar de poletijd. Ook in deze klasse was het meermalen stuivertje wisselen tussen de snelsten, waardoor komende zaterdag om 15.00 uur een van de spannendste edities van de 24 uur van Le Mans ooit van start zal gaan.



Het polerecord van Kamui Kobayashi (Bron: YouTube)