Egypte in dopingproblemen na steroïdengebruik 14-jarigen

De Egyptische gewichthefbond hangt een schorsing van twee tot drie jaar boven het hoofd, wat zou betekenen dat gewichtheffers uit dat land enkele jaren niet mee mogen doen aan internationale wedstrijden.

Wereldgewichthefbond IWF schorst landen waarvan teveel atleten positief testen op doping en in Egypte is het flink raak. Op het Afrikaans jeugd- en juniorenkampioenschap in Caïro werden in december maar liefst zeven Egyptenaren gepakt. Het ging daarbij bepaald niet om ervaren atleten, wat het nog enigszins zorgwekkender maakt: twee 20-jarige winnaars van goud bij de junioren, twee meisjes van 14 jaar jong en twee meisjes plus één jongen van 15 tot 17 jaar.

Ze werden stuk voor stuk betrapt op het gebruik van steroïden, maar volgens de Egyptische gewichthefbond en het nationaal antidopingcomité is het allemaal, uiteraard, één groot complot. Intern onderzoek zou al aan hebben gewezen dat iemand een hekel aan ze had - zoals een boze gewichtheffer, een geïrriteerde coach of iemand die de leiding van de gewichthefbond eruit wilde werken - en daarom met een toetje van het team heeft lopen kloten. Daar werd overigens geen bewijs voor getoond en persbureau Reuters slaagde er evenmin in om die uitleg enigszins geloofwaardig te maken.

Volgens de baas van het antidopingagentschap in Egypte, Osama Ghomein, werden de jonge gewichtheffers in november voor het Afrikaans kampioenschap allemaal nog getest. Daar kwam uiteraard geen enkel positief resultaat uit. "We waren verbaasd dat de IWF ook nog mensen naar ons toe stuurde om dopingcontroles uit te voeren. Wij hadden de sporters al getest en ze waren negatief, hoe konden ze een paar weken later dan ineens positief zijn?"

Omdat het om vooral minderjarigen gaat wil de IWF niet teveel details kwijt over de zaak en men heeft dan ook nog niet bekendgemaakt wanneer een uitspraak volgt over een eventuele schorsing van Egypte. Mahmoud Mahjoub, de baas van de Egyptische gewichthefbond, werd vorige maand overigens nog gekozen tot lid van het uitvoerend comité van de IWF.