Bokskampioen Wilder opgepakt met wiet

Bokser Deontay Wilder is opgepakt vanwege het bezit van wiet. De Amerikaanse WBC-wereldkampioen in het zwaargewicht werd in Tuscaloosa aangehouden vanwege een probleem met zijn auto.

Agenten roken een verdachte lucht en onderzochten de Cadillac Escalade, waarbij ze een kleine hoeveelheid wiet in het handschoenenkastje vonden. Wilder werd opgepakt, maar na het betalen van duizend dollar borg mocht hij er weer vandoor.

Volgens advocaat Paul Patterson was de wiet, uiteraard, niet van Wilder. Een vriend zou zijn auto gebruikt hebben terwijl hij zelf weg was. "Deontay was met een Rolls Royce op pad en nu hij weer thuis was koos hij de Escalade uit zijn uitgebreide wagenpark om wat zaken te regelen."

Wanneer Wilder's volgende gevecht gepland staat is nog niet bekend. Boksfans hopen dat hij binnen afzienbare tijd tegen Anthony Joshua, wereldkampioen in de andere grote bonden, gaat vechten.