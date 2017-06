Koeman haalt Pickford naar Everton voor 28,6 miljoen euro Redactie 16-06-2017 07:00 print

Everton-manager Ronald Koeman is erin geslaagd om Jordan Pickford voor een bedrag van 28,6 miljoen euro op te pikken bij degradant Sunderland.

Het bedrag zou nog kunnen oplopen naar 34 miljoen euro wanneer bepaalde bonussen worden meegerekend. De 23-jarige keeper heeft een contract getekend voor vijf jaar bij The Toffees, wat hem tot medio 2022 bij Everton houdt.

Het succes betekent dat Everton Arsenal versloeg in de strijd om Pickford. De doelman maakte vooral in een onderling duel met Arsenal indruk bij Sunderland. In gesprek met de clubwebsite van Everton, laat Pickford zich lyrisch uit over zijn keus voor Goodison Park.

"Het laatste seizoen was mijn eerste in de Premier League, en Everton biedt mij de mogelijkheid om op dit niveau actief te blijven. Het is de volgende stap in mijn loopbaan, en ik wil iedereen bij Everton laten zien wat ik kan", vertelt Pickford.

Ook Koeman stopte zijn blijdschap niet onder stoelen of banken. "Ik ben erg blij dat deze transfer is rondgekomen. Jordan is erg getalenteerd en een jonge professional, die hongerig is naar successen", aldus de oud-Feyenoord-trainer.