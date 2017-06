McLaren onderstreept harde woorden richting Honda Peterselieman 15-06-2017 22:42 print

Het Formule 1-team McLaren benadrukt de harde woorden die tegen motorleverancier Honda zijn uitgesproken. De renstal uit Woking is niet blij dat het in het derde jaar met de Japanse krachtbron achterin nog steeds niet lukt om progressie te boeken. De frustratie uit zich steeds vaker in het openbaar.

McLaren-directeur Zak Brown legde aan Autosport de kritiek uit. "Ik denk dat het belangrijk is dat we ons hebben uitgesproken. Het was de eerste keer dat we echt hebben gezegd over hoe we tegen de situatie aankijken, maar ik denk dat het belangrijk is dat we dat hebben gedaan."

Dat McLaren flink kritisch is wordt onderstreept door de afgelopen race in Canada. Daar lag Fernando Alonso op koers voor een tiende plaats en daarmee het eerste punt van het seizoen. De Hondamotor kapte er echter twee ronden voor het einde mee door een gebroken krukas.

Brown stelt dat de race van afgelopen weekend de mening van McLaren over Honda niet veranderd heeft. "Al onderstreept het onze positie wel. Het kan zo niet verder. Ik denk dat ze wel weten dat er iets moet gaan gebeuren."

Honda werkt dag en nacht aan het verbeteren aan de 'onbetrouwbare en zwakke' motor. De Japanners lijken voor de komende race in Azerbeidzjan weer met een verbetering te komen. Hoe groot deze is, is nog onduidelijk.