Schippers wint 200m in Oslo, diskwalificatie teruggedraaid

Dafne Schippers heeft donderdag tijdens de Bislett Games, de Diamond League-wedstrijd in Oslo, de 200 meter gewonnen. Daar leek het althans op, maar de Nederlandse werd na afloop gediskwalificeerd.

Schippers maakte een valse start, waarbij ze zei dat dat kwam doordat ze iets in het publiek hoorde. De wereldkampioene mocht alsnog van start, onder protest, en snelde in 22,31 seconden naar de zege. Na afloop werd ze echter alsnog uit de uitslag geschrapt. De zege ging zo naar de Ivoriaanse Murielle Ahouré, die met 22,74 op forse afstand gelopen werd.

"Het was nogal luidruchtig bij de start, wat het heel moeilijk maakte om me te concentreren", aldus de jarige Schippers na afloop. "De tweede start was niet best, maar de race was wel in orde. Ik zie deze winst maar als verjaardagscadeau", zei ze voor de diskwalificatie doorgevoerd werd.

De 100 meter bij de mannen werd gewonnen door de Canadees Andre de Grasse, die naar 10,01 snelde. Het was een spannende race: de Brit Chijindu Ujah werd in 10,02 tweede, de Ivoriaan Ben Youssef Meité liep in 10,03 naar plek drie. Churandy Martina eindigde met een beste seizoensprestatie van 10,19 als zesde.

Update 22.55 uur

Het protest van Schippers tegen haar diskwalificatie, wat ze dus voor de start van de race aantekende, is alsnog geaccepteerd. Dat betekent dat de Nederlandse de wedstrijd alsnog gewonnen heeft, wat de beslissing om onder protest te lopen een bijzonder verstandige maakt.