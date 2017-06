Force India overweegt naamsverandering

Het Formule 1-team Force India overweegt haar naam te veranderen om internationaler over te komen en aantrekkelijker te worden voor sponsoren. Dit liet mede-teameigenaar Vijay Mallya weten.

De naam Force India ontstond in 2008 toen Mallya de renstal overnam van Spyker en had als doel Indiase sponsoren aan te trekken en een Indiase coureur naar de F1 te brengen. Het team is in de afgelopen jaren stapje voor stapje naar voren gekomen op de grid en heeft met het Oostenrijkse BWT een grote sponsor aan de haak geslagen, maar vanuit India is de belangstelling gering gebleven.

Ondertussen is een publiek geheim dat Force India al enige tijd te koop staat. De Indiase autoriteiten zitten achter zowel Mallya als mede-eigenaar Roy Sahara aan. India wil van Mallya ruim een miljard euro zien na de ondergang van zijn vliegmaatschappij Kingfisher. Derde aandeelhouder is Michiel Mol die nog ongeveer vijftien procent van de aandelen bezit.

Mallya zelf bezweert dat de naamsverandering 'niets te maken heeft' met zijn vervolging. "Ik heb in de laatste jaren geen naamsverandering overwogen. Het heeft puur te maken met de huidige sponsoren, een sponsordeal die op tafel ligt, terwijl er ook nog met andere sponsoren gesproken wordt."

"Alles heeft te maken met de manier waarop Liberty de Formule 1 wil leiden. Als ze het model van de NFL volgen dan wordt de naam nog belangrijker, omdat dat een franchisemodel is waar de focus op de naam ligt. Maar ook het huidige model kan gevolgd worden. Dat nemen we mee, voordat we met de andere aandeelhouders tot een besluit komen."