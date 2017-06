Hockeyers openen HWL met zege op Pakistan

De Nederlandse hockeyers zijn de halve finale-ronde van de Hockey World League goed begonnen. In Londen won de ploeg van bondscoach Max Caldas donderdag de eerste wedstrijd in de poule van Pakistan. Het werd 4-0.

In de zesde minuut kwam Oranje op voorsprong dankzij Thierry Brinkman. In het tweede kwart liep de formatie van Caldas verder uit. Mirco Pruyser verlengde op doeltreffende wijze een schot van Floris Wortelboer.

Na de rust was het Mink van der Weerden die er 3-0 van maakte uit een strafcorner. Robbert Kemperman kwam ook op het bord door in laatste kwart de 4-0 te maken.

In de andere wedstrijd in de poule won India van Schotland, 4-1. Verder is ook Canada nog bij Nederland ingedeeld. De beste vijf landen van deze halve finale van de HWL zijn ook geplaatst voor het wereldkampioenschap volgend jaar in India. Over twee dagen is de volgende groepswedstrijd. Schotland is dan de tegenstander.