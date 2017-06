FOK! Wat een weer: Zonnig

In juni weinig regen,

voorspelt een grote zegen.

Goedemorgen! Als jullie graag een lange termijnverwachting willen lezen, dan kun je die hier vinden.

Vandaag zijn de vooruitzichten aan de kust veel zon, landinwaarts krijgen we al rap te maken met stapelbewolking. Het noorden van het land maakt kans op een bui. Het word vandaag niet spectaculair warm: 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het west- tot noordwesten en vrij matig van kracht in het binnenland, aan de kust kan het wat steviger waaien aldus het KNMI.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:19 Zon onder: 22:01 Zonkracht: 7/4







