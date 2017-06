Youtuber koop Opel met views

Opel lanceerde in april een bijzondere campagne genaamd "betaal met views". Iedereen die tussen 24 april en 30 juni 2017 een te gekke video maakt van zijn of haar proefrit in één van de Opel Online Editions en die op YouTube plaatst, kan een gloednieuwe Opel ophalen als de video voldoende views genereert.

Yuri Schuurkes is het gelukt, vandaag kon hij zijn nieuwe Opel Astra vijfdeurs Online Edition afhalen. Hij had hier 922.800 views voor nodig, hij zit intussen al ruimschoots over de 1,1 miljoen views. Yuri's maakt filmpjes verkleed als Spiderman. In dit filmpje sleept hij eerst een oude Opel de parkeerplaats van een dealer op, bekijkt alle auto's, kiest er 1 om een proefrit mee te maken en na een uitgebreide proefrit komt hij stil te staan zonder brandstof.

Mocht je een auto willen kopen met views, dan moet je wel opschieten, op 30 juni moeten de views binnen zijn. Nog steeds met views verkrijgbaar zijn: een Opel KARL ROCKS Online Edition (589.900 views), een Opel Corsa 3-deurs Online Edition (739.600 views), een Little ADAM loopauto voor de kleintjes (5.160 views), een Opel-dakkoffer (24.200 views) en een iPad-houder (3.000 views). Van elk product overigens maar 1 exemplaar.