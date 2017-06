Het gerechtshof in Amsterdam doet op 29 juni uitspraak in het hoger beroep van liquidatieproces Passage. Dit bleek donderdagmorgen in het extra beveiligde justitiecomplex van Schiphol. Daar sloot het hof formeel het onderzoek, ruim vier jaar nadat het hoger beroep van start ging.

Het hof besteedde wijdde in totaal ruim 150 zittingsdagen aan Passage, dat draait om zeven onderwereldmoorden en het beramen van een reeks afrekeningen tussen 1993 en 2006. In de zaak, voor Nederland het grootste liquidatieproces ooit, staan tien verdachten terecht. Tegen vier van hen is in hoger beroep levenslang geëist. Met twee anderen sloot het Openbaar Ministerie (OM) een deal als kroongetuige.



Hof: 29 juni uitspraak Passageproces (Foto: ANP)