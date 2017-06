Klaver weerspreekt dat hij is teruggefloten BasOne 15-06-2017 06:33 print

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver weerspreekt dat hij is teruggefloten door leden uit zijn eigen partij tijdens de formatiegesprekken. "Natuurlijk heb je overleg in een formatieteam, maar er is één iemand verantwoordelijk voor de keuze. Dat ben ik", zegt hij donderdag in een interview in de Volkskrant.

Klaver stelt dat hij zichzelf heeft teruggefloten. Hij vindt dat hij wel een eerlijke kans heeft gekregen, maar dat de afstand tussen de partijen te groot was. "Het was eenzaam in die zin."

De reacties op zijn besluit om uit de formatie te stappen waren volgens Klaver in twee categorieën in te delen. "Eén: fijn dat je bij je principes blijft en je rug recht houdt. Twee: waarom breekt het op immigratie, terwijl je op andere dossiers misschien veel had kunnen binnenhalen?"

Klaver vraagt zich af welke dossiers dat dan hadden moeten zijn. Zowel op sociaal-economisch gebied als op duurzaamheid zag hij dat niet gebeuren.



Klaver weerspreekt dat hij is teruggefloten (Foto: ANP)