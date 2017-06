Speciale aanklager Robert Mueller, die het onderzoek leidt naar de mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, onderzoekt ook of president Donald Trump geprobeerd heeft de rechtsgang te belemmeren. Dat meldde de Washington Post woensdag op basis van ingewijden.

Mueller wil voor het onderzoek verschillende mensen bij de inlichtingendiensten ondervragen, waaronder het hoofd van de Nationale Veiligheidsdienst, NSA.

Oud-FBI-directeur Mueller, de voorganger van de door Trump ontslagen James Comey, is onlangs benoemd tot speciale aanklager. Hij pakt het onderzoek dat de FBI onder Comey is gestart verder op. Trump ontsloeg kortgeleden Comey omdat hij niet tevreden was over zijn werk.

Comey zei vorige week voor een Senaatscommissie dat de president hem had geprobeerd over te halen het onderzoek naar de Russische contacten van voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te laten varen. Trump ontkent dat dat is gebeurd.

Voormalig topfunctionaris Flynn was in beeld gekomen bij de veiligheidsdiensten door zijn contacten met Russische functionarissen. Comey liet Trump eerder weten dat hij niet persoonlijk verdachte is in het onderzoek. Maar volgens de ingewijden veranderde dat vlak nadat Trump hem had ontslagen.



'Mueller onderzoekt belemmering rechtsgang' (Foto: ANP)