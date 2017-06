Vampyr heeft naast actie lastige keuzes PoeHao 15-06-2017 03:29 print

In deze video met vroege gameplay zien we The Guard die fanatiek op vampiers jaagt. Jij speelt als Dr. Jonathan Reid en bent zelf ook een vampier. Dit brengt uiteraard spanningen met zich mee en moeilijke morele keuzes. Deze gameplay is opgenomen van een PlayStation 4.