Life Is Strange: Before The Storm PoeHao 15-06-2017

Ontwikkelaar Dontnod heeft een compilatie gemonteerd van drie scenes om ons een idee te geven wat we mogen verwachten. De prequel Life Is Strange: Before The Storm speelt drie jaar voor Life Is Strange af en heeft Rachel en Chloe als hoofdpersonen. Het is nog onduidelijk of Life Is Strange: Before The Storm ook in episodes wordt uitgegeven, net als het eerste deel.