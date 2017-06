Tennisser Pouille redt matchpoint op weergaloze wijze en wint

Tennisser Lucas Pouille zorgde in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Stuttgart voor een opmerkelijk moment. Tegen de Duitser Jan-Lennard Struff verloor de Franse nummer zestien van de wereld de eerste set, waarna hij set twee in de tiebreak won.

Ook de derde en beslissende set liep uit op een tiebreak en daarin kwam Struff op matchpoint. Pouille wist dat echter weg te werken met een aantal weergaloze reflexen - en, eerlijk is eerlijk, ongetwijfeld een gezonde dosis geluk. Vervolgens draaide hij het om en maakte de Fransman het alsnog kundig af: 4-6, 7-6 (5), 7-6 (8).

That's one way to save a match point.. So happy I won this match, it was a tough one to launch the grass season 💪🔥🍀 #TeamPouille #MP #ComeOn pic.twitter.com/2vTYDyzGY7