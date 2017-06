Romano de beste in Giro d'Italia U23 H.Vviv 14-06-2017 20:57 print

Francesco Romano heeft de zesde rit in de Ronde van Italië gewonnen. De 19-jarige Italiaan was de beste van een kopgroep van vijftien renners. Hij was na een rit van 133 kilometer te sterk voor zijn landgenoten Massimo Rosa en Filippo Zaccanti.

In het klassement veranderde er niks, waardoor Pavel Sivakov nog steeds aan de leiding staat. Lucas Hamilton staat tweede op 14 seconden van de Rus. Jai Hindley volgt op 26 seconden.

Morgen is de laatste etappe van de Baby Giro met aankomst op een col van buitencategorie, de Campo Imperatore.