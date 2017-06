Aanvallers kickbokser worden vervolgd

De twee mannen die zaterdagavond kickbokser Murthel Groenhart in de ring mishandelden zullen strafrechtelijk worden vervolgd. Beide mannen vielen Groenhart aan, nadat hij tijdens zijn gevecht tijdens kickboksgala Glory 42 zijn tegenstander Harut Grigorian knock out had geslagen.



Aanval op Groenhart (Bron: Youtube)

Volgens Groenhart's trainer Mike Passenier is één van de mannen die zijn pupil klappen gaf een bekende Armeense MMA-vechter die in Nederland traint. Passenier vertelde dat hij hem belde om zijn excuses aan te bieden, waarna Passenier naar Glory is gestapt om de gegevens van de man te overhandigen. 'Nu is het aan hun. Zij moeten zorgen voor onze veiligheid', aldus de eigenaar van Mike's Gym.

De directeur van Glory, Jon J Franklin, zei er het volgende over. 'We onderzoeken wat de juiste weg is om nu te volgen. We laten dit absoluut niet liggen.' Omdat het voorval in Frankrijk werd gepleegd, wil Glory eerst goed uitzoeken hoe de regelgeving is met betrekking tot deze mishandeling en daarna pas op de goede manier actie ondernemen. Beide aanvallers zijn op de betreffende avond niet gearresteerd.

Franklin zei zaterdag dat Groenhart geen aangifte wil doen, maar dat is volgens de directeur voor Glory niet voldoende. 'Ongeacht wat Murthel doet, wij volgen ons eigen pad.' Groenhart hield, buiten een pijnlijke kaak, geen blijvende schade aan de harde klappen over. Grote vechtsporters als Ernesto Hoost en Gilbert Yvel steunden de Amsterdammer met zijn actie in de ring.

'Grigorian was gewoon even de weg kwijt na dat knietje. Volgens mij vergat hij even dat hij nog in het gevecht zat. Murthel maakt daar goed gebruik van. Als je bij het voetballen alleen op de keeper afkomt en die draait zich om, dan scoor je toch ook gewoon? Weet je wat pas onsportief is? Dat er twee kneuzen de ring in komen en Murthel willen toetakelen. Een van die gasten is zelf een vechter. Hij weet dat het erbij hoort wat Murthel deed. Als toeschouwer moet je uit de ring blijven', volgens voormalig UFC-vechter Yvel in dagblad Metro.



Gilbert Yvel (links) in zijn gevecht tegen Junior dos Santos tijdens UFC 108 (Foto: Getty images)

Mr. Perfect, Ernesto Hoost, is het met Yvel eens. 'Dit is slecht voor de sport, het zag er agressief uit wat die gasten deden. Maar Murthel valt niks te verwijten. In mijn hoogtijdagen als vechter had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan.'

Over hoe de mannen de ring konden binnendringen was Franklin zich duidelijk aan het indekken. 'We hebben goed geïnvesteerd in beveiliging. Er staat een groot hek rondom de ring die mogelijke binnendringers moet buitensluiten. Die is stevig. Het is niet zomaar een hek of soort van fietsenrek, het is zo sterk dat je erop kan staan en is meer dan één meter twintig hoog. Daarnaast staan beveiligers langs dat hek. Maar deze mannen sprongen razendsnel over het hek en renden richting de ring. En dit soort type mannen hou je nou eenmaal niet makkelijk tegen.'

De vechtpartij ging de wereld over en werd overal vertoond, ook op websites die normaalgesproken Glory links laten liggen. Toch dit is niet de soort reclame die Franklin graag ziet. 'Je wil natuurlijk bekend staan om de vechters van wereldklasse en mooie gevechten. Gelukkig hebben we dat. We hebben fantastische talenten en een mooie competitie. En dit soort dingen gebeuren nou eenmaal, je moet dit incalculeren.'

Voorlopig is er nog geen aangifte gedaan en de naam van de tweede aanvaller is nog niet bekend gemaakt.