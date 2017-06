Vervolg op Insurgency laat zich zien

Insurgency: Sandstorm is het vervolg op Insurgency, een multiplayer tactische first person shooter uit 2014. Ook het vervolg wordt gemaakt voor New World Interactive.

Uitgever Focus Home Interactive belooft ons vele nieuwe modes en meer content in vergelijking met het origineel. Een van de nieuwe modes zal een Story Mode zijn die volledig speelbaar is in een groep met drie vrienden, of natuurlijk in je eentje. De speler zijn team is volledig afhankelijk van hunzelf, nadat ze geen contact meer hebben kunnen maken met mogelijk ondersteuning. Bekijk onderstaande trailer voor de eerste beelden van de campaign.

Insurgency: Sandstorm draait vooral om teamwerk en tactiek. Het vervolg zal onder andere meer voertuigen, ranked matchmaking en character customization krijgen. Insurgency: Sandstorm komt naar PlayStation 4, Xbox One en PC.