Ongeveer 8 miljoen gulden van het losgeld dat is betaald na de ontvoering van Freddy Heineken in 1983, is in casino's en bordelen in Alkmaar en Amsterdam gestoken. De zussen van Willem Holleeder, een van de Heineken-ontvoerders, hebben dat onlangs verklaard tegenover justitie. Dat meldt het tv-programma EenVandaag woensdag op basis van verklaringen die ze hebben ingezien.

Holleeder en zijn handlangers hebben altijd gezegd dat de verdwenen 8 miljoen guldens (omgerekend 3,6 miljoen euro) zijn verbrand. De resterende 27 miljoen gulden die zijn betaald om de biermagnaat vrij te kopen, waren al terecht. Justitie probeert al jaren te achterhalen wat er precies met de ontbrekende miljoenen is gebeurd.

Volgens zus Sonja is het losgeld destijds verstopt in een bos bij Parijs. De - later vermoorde - handlanger Thomas van der Bijl heeft het opgegraven waarna een jeugdvriend van Holleeder, Robbie Grifhorst, dat geld investeerde in bordelen en gokhallen zodat het werd 'witgewassen'.

Ruzie

Jaren later kregen Holleeder en zijn zwager en medeontvoerder Cor van Hout ruzie, waarna ze het vastgoed verdeelden. Van Hout wordt in 2003 vermoord en zijn weduwe Sonja Holleeder denkt al snel dat haar broer achter de moord zit. Holleeder eist de miljoenen van zijn overleden zwager op en zet zijn zus Sonja onder druk, maar die weigert.

Sonja blijkt al die tijd op de hoogte te zijn van het criminele geld en profiteert zelf ook van de criminele erfenis. Ze heeft hierover altijd gezwegen, zowel tegenover haar broer als tegenover justitie.

Volgens EenVandaag is Sonja nu kennelijk vrijer om te verklaren, omdat ze een schikking heeft getroffen met justitie.



'Losgeld Heineken in gokhallen en bordelen' (Foto: ANP)