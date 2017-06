De ouders van de zestienjarige jongen die vastzit in verband met de dood van Savannah, hebben aangifte gedaan van smaad. Op Facebook verscheen afgelopen weekeinde een foto van de jongen uit Den Bosch, met daaronder de tekst dat hij de moordenaar van Savannah is. Hoewel de foto direct weer van internet werd verwijderd, is toch besloten aangifte te doen.

Dat bevestigt advocaat Fleur Zijderveld na een bericht van het Brabants Dagblad. "Zijn ouders en ik hebben in overleg besloten aangifte te doen om een signaal af te geven. We weten dat deze zaak heel gevoelig ligt, maar dit is een te grote inbreuk op de privacy."

De veertienjarige Savannah uit Bunschoten verdween begin deze maand. Haar lichaam werd een paar dagen later gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten.



Verdachte zaak-Savannah doet aangifte smaad (Foto: ANP)