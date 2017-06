Hoofden hakken in Extinction

In deze pre-alfa gameplay van Extinction zien we hoofdpersoon Avil in actie. In een fantasywereld moet hij zijn stad verdedigen tegen buitenaardse immens grote ogers genaamd Ravenii. De stad is nog behoorlijk leeg, maar dat komt doordat dit een vroege versie is..

Avil is heel wendbaar en kan makkelijk springen, tegen muren op rennen, zijn zweep gebruiken voor verre objecten en zweven. Daarnaast staat hij zijn mannetje in gevechten met groepen mini-Ravenii. Om de grote Ravenii aan te pakken moet je eerst hun pantser vcerwijderen. De afzonderlijke ledematen zijn stuk voor stuk los te krijgen van het lichaam, als de oger ten minste een beetje meewerkt. Als je er te lang overdoet, dan groeien de ledematen weer aan.