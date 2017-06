Nieuwe poging om laptopverbod te voorkomen Danny 14-06-2017 09:27 print

Europese en Amerikaanse vertegenwoordigers gaan deze week weer rond de tafel zitten om nieuwe veiligheidsmaatregelen te bespreken op luchthavens. Doel is uiteindelijk om te voorkomen dat er een verbod komt op laptops en tablets in de handbagage op vluchten naar de VS.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid wilde dinsdag geen specifieke maatregelen noemen. Wel liet hij weten dat ze onder meer betrekking hebben op het gebied van informatie-uitwisseling, reizigersinformatie en manieren van opsporing.

De VS hanteren al een verbod op grote elektronische apparaten in de passagiersruimte voor vluchten vanuit een aantal Arabische en Noord-Afrikaanse vliegvelden. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft het verbod ingesteld, omdat er aanwijzingen zouden zijn dat terreurgroep IS bezig is met de voorbereiding van aanslagen met elektronica.



Nieuwe gesprekken om laptopverbod te voorkomen (Foto: ANP)