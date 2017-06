Meer informatie over Final Fantasy XV-DLC en -updates Pheno 14-06-2017 07:59 print

Square Enix heeft meer informatie vrijgegeven over de verschillende uitbreidingen, spinoffs en updates voor Final Fantasy XV in een van hun livestreams op de E3.

Episode Prompto, de uitbreiding voor Final Fantasy XV komt 27 juni uit. De 'Regalia Type-D'-update komt tegelijkertijd. Deze update geeft spelers de mogelijkheid off-road te gaan met hun auto. Square Enix heeft nog eens herbevestigd dat de Xbox One X ondersteund gaat worden met een toekomstige patch.

Square Enix heeft eerder al Monster of the Deep: Final Fantasy XV voor PlayStation VR aangekondigd in de persconferentie van Sony. En dan is er nog King’s Knight: Wrath of the Dark Dragon, een nieuwe actie-RPG die dit jaar naar Android en iOS komt.