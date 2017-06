Grote brand in hoog flatgebouw in Londen Redactie 14-06-2017 06:34 print

In Londen is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken in een groot flatgebouw van 27 verdiepingen hoog. Op beelden van de BBC is te zien hoe de toren volledig in brand staat.

De brand woedt in een flat aan de Latimer Road in West-Londen. De brandweer is uitgerukt met zo'n veertig brandweerwagens en tweehonderd brandweermannen. Volgens de politie wordt het gebouw ontruimd en "wordt een aantal mensen behandeld voor een reeks aan verwondingen".

Volgens ooggetuigen zitten mensen door de uitslaande brand nog vast in het gebouw.



Grote brand in hoog flatgebouw in Londen (Foto: ANP)