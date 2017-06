'De Ligt in belangstelling Bayern München'

Matthijs de Ligt kan op de interesse rekenen van Bayern München. Volgens het doorgaans betrouwbare Bild wordt de zeventienjarige verdediger van Ajax serieus gevolgd door de Duitse landskampioen.

Het Duitse medium meldt dat De Ligt in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau is opgevallen. Hij debuteerde in de bekerwedstrijd tegen Willem II en vervolgens ging het hard met de verdediger. Hij maakte uiteindelijk ook zijn Eredivisie-debuut, maakte zijn opwachting in Oranje en daarnaast kon hij op een basisplaats rekenen in de halve finales en finale van de Europa League.

In die finale tegen Manchester United was De Ligt één van de weinige lichtpuntjes aan Ajax-zijde. Bayern is gecharmeerd geraakt van de jonge mandekker en ziet in hem een geweldige speler voor de toekomst. Of Bayern daadwerkelijk een bod gaat uitbrengen op De Ligt, is nog niet duidelijk.

Vorige week gaf hij nog aan niet aan een vertrek te denken. "Ik focus mij op Ajax, heb het er prima naar mijn zin. Mijn standpunt is om zeker nog een jaar bij Ajax te blijven", liet De Ligt weten aan De Telegraaf.