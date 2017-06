JOVD: Rutte moet voortouw nemen

Nu de onderhandelingen tussen de VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn stukgelopen moet Rutte beginnen met het schrijven van een concept regeerakkoord. Daar pleit de JOVD, de jongerenorganisatie gelieerd aan de VVD, voor. JOVD-voorzitter Rutger de Ridder: “Premier Rutte moet gaan werken aan een breed gedragen regeerakkoord. Hij heeft immers al eerder bewezen draagvlak te kunnen creëren tussen partijen die qua standpunten ver uit elkaar liggen”.

De jonge liberalen waarderen de inspanning van informateur Herman Tjeenk Willink om de impasse op het gebied van migratie te doorbreken. Rutger de Ridder: "GroenLinks had moeten leveren, maar loopt voor de tweede keer weg voor haar verantwoordelijkheid." Opnieuw formeren met de ChristenUnie vindt De Ridder niet haalbaar: “D66-leider Pechtold blokkeert iedere mogelijkheid tot samenwerking met de ChristenUnie. Daardoor is deze variant onhaalbaar”.

De JOVD hoopt met een eerste serieuze stap van Mark Rutte dat er een regeerakkoord geschreven kan worden dat op vruchtbare samenwerking kan rekenen tussen de partijen in de kamers. "Mark Rutte moet na zes jaar als premier leiderschap tonen. Hij is in staat partijen te binden en zegt een plan te hebben voor Nederland. Laat dat nu dan ook zien", aldus de JOVD voorzitter.