Haas niet blij met slap excuus Sainz 13-06-2017

Het Formule 1-team Haas is niet blij met het excuus dat Carlos Sainz heeft gemaakt. De Spanjaard reed met zijn Toro Rosso in de eerste ronde Romain Grosjean aan en kegelde vervolgens Felipe Massa uit de strijd. Het excuus dat hij gebruikte was het slechte zicht in zijn spiegels. De aanrijding leverde hem overigens wel een gridstraf van drie plaatsen voor de volgende race op.

Sainz en Massa vielen in Montreal uit, terwijl Haas-coureur Grosjean na de eerste ronde de pits op moest zoeken. De Fransman wisselde zijn ultrasofts in voor supersofts en reed vervolgens de hele wedstrijd op dit rubber. Het leverde hem met wat geluk nog een punt op.

Sainz klaagde na afloop dat Grosjean in de dode hoek zat en dat het zicht in de spiegels met de 2017-auto's beperkt is. "Wij klagen allemaal. Door die lage achtervleugels geven de spiegels voor jou geen duidelijk beeld wat er achter je gebeurt. De FIA vindt er vroeg of laat wel een oplossing voor."

Haas-teambaas Gunther Steiner vindt het excuus van Sainz slap en vindt dat de Spanjaard beter had moeten weten wat er om hem heen gebeurde. "Als hij al wist dat de spiegels te klein waren dan had hij er andere op moeten laten zetten. Dat is niet ons probleem. Dat hij te kleine spiegels heeft is een slap excuus. Je kunt gewoon niet zeggen: 'mijn spiegels zijn te klein en ik kan niets zien, maar ik blijf ze toch gebruiken'!"