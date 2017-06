Kamer schiet mantelzorger te hulp Redactie 13-06-2017 20:03 print

De overheid moet mantelzorgers gaan wijzen op de ondersteuning waarop zij aanspraak kunnen maken. Dat vindt de Tweede Kamer, die bezorgd is over de vele mantelzorgers die onder hun taken bezwijken.

Voor veel mensen die zorg verlenen aan een familielid, vriend of kennis is dat zo vanzelfsprekend dat ze niet beseffen dat ze mantelzorger zijn, vreest de Kamer. Daardoor doen ze geen beroep op hulp, zoals een tijdelijke plaatsvervanger om even op adem te kunnen komen. Op initiatief van GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet maande de Kamer staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) daarom dinsdag een 'bewustwordingscampagne' op touw te zetten.

Van Rijn constateerde eerder al dat gemeenten mantelzorgers niet genoeg ondersteunen. Dat zijn ze wel verplicht.

Uit onderzoek bleek vorige maand dat 40 procent van de mensen die een naaste met dementie verzorgen, kampt met ernstige depressieve klachten.



Kamer schiet mantelzorger te hulp (Foto: ANP)