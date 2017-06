De 45-jarige automobilist die zaterdagavond diverse voetgangers aanreed bij Amsterdam Centraal Station is weer vrij. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak wegens overtreding van de Wegenverkeerswet. Het Openbaar Ministerie (OM) beslist later over vervolging.

Van de zeven gewonden liggen er nog twee met botbreuken in een ziekenhuis. De politie hield de man de afgelopen dagen vast omdat ze er 100 procent zeker van wilde zijn dat de man onwel is geraakt. Laatste onderzoeken hebben maandag uitgewezen dat hij op het moment van de aanrijding inderdaad een lage bloedsuikerspiegelwaarde had. De man is diabetespatiënt.

Tijdens het onderzoek zijn de telefoon, de auto en de bloedsuikermeters van de man nader bekeken. Ook vond er een huiszoeking plaats. "Uit niets blijkt dat er een indicatie is dat er iets anders aan de hand zou zijn geweest dan een onwelwording", aldus de politie.

De automobilist heeft verklaard dat hij zich niets meer kan herinneren van zijn rit door de Amsterdamse binnenstad. Voordat agenten hem aanspraken toen hij over de trambaan bij CS reed, had hij vermoedelijk ook bij het Rembrandtplein met hoge snelheid over de trambaan gereden. Nadat de politie hem had bekeurd, reed hij stapvoets weg richting de gewone rijbaan. Ineens maakte hij echter behoorlijke snelheid en ging vanaf de trambaan het voetgangersgebied op. Hij reed hierbij tegen meerdere mensen aan voordat hij tegen de betonnen rand van de metro-ingang tot stilstand kwam.

De politie onderzoekt hoe het kan dat de man over een langere periode een black-out heeft gehad.

Update:

Politie beweert - in een dubieuze verklaring - dat er geen camerabeelden zijn van het incident wegens 'pre-set modus'. Gelukkig heeft de NS wel beelden:

Als de politie beveiligingsbeelden nodig heeft kan die bij ons de beelden opvragen. ^KS — NS online (@NS_online) 13 juni 2017



Man die mensen aanreed bij CS weer vrij (Foto: ANP)