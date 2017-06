Het PlayStation VR aanbod voor Sony op E3 Pheno 13-06-2017 04:58 print

Sony vloog tijdens hun persconferentie door vier nieuwe firstparty VR-games heen voor hun PlayStation VR. no time showing off new games for PlayStation VR, giving us a glimpse at a slew of new titles early in its conference.

StarChild, is een 2D-platformer met 3D-kijkhoeken. Het is een sci-fi game in een futuristische robotwereld.

Supermassive, de makers van Until Dawn, hebben de Inpatient in de maak voor PlayStation VR.

Bravo Team is een nieuwe first-person-shooter in een VR-wereld.

En dan is er Moss, een schattig uitziende game met een nog schattigere muis die in een fantasierijk Middel-eeuwse wereld rondrent met een zwaardje.

Skyrim VR en een uitbreiding voor Final Fantasy XV zodat je in VR kunt vissen maken het aanbod af.