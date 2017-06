Skyrim spelen in VR

Het is een bijzondere ontwikkeling. Nadat Bethesda DOOM en Fallout 4 speelbaar heeft gemaakt in VR, is nu The Elder Scrolls V: Skyrim aan de beurt. Deze aankondiging gaat exclusief over de PlayStation VR, maar de hoop en verwachting is dat ook andere VR-platforms zoals Oculus en HTC Vive hiermee aan de slag mogen gaan.

Het probleem dat je misselijk wordt van lopen in VR is bij DOOM VFR opgelost door jezelf steeds te teleporteren. In de gameplay trailer van The Elder Scrolls V: Skyrim VR zien we de hoofdpersoon rondlopen. Dit laat ons hopen dat Bethesda de redelijk oude game met zoveel frames voorbij kan pompen dat misselijk worden tot het verleden behoort.