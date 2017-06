Marvel vs Capcom Infinite heeft nu een demo Pheno 13-06-2017 04:39 print

Tijdens de E3-persconferentie van Sony heeft de uitgever bekendgemaakt dat Marvel vs Capcom Infinite een demo heeft. En wel vanaf vandaag.

Er is meteen een nieuwe verhaaltrailer getoond van de fighter-game. Hierin zien we nieuwe personages die nog niet aangekondigd waren. Thanos, Gamora, Nova en Black Panther zijn erbij gekomen aan de Marvel-kant, terwijl aan Capcom-zijde Zero van Mega Man X en Dante uit Devil May Cry de gelederen versterken.

Marvel vs. Capcom: Infinite komt 19 september uit op PlayStation 4, Xbox One en pc.