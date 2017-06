[E3] Liveblog Sony PlayStation

De Sony PlayStation E3-persconferentie begint om de schappelijke tijd van 3:00am. Terwijl de laatste mensen de zaal in stromen pakken wij nog een Red Bull, en laten ons verrassen door de uitgever. Kom maar op met God of War, Uncharted 4 DLC, PlayStation VR, en meer. En laat er aub wat verrassingen zijn.

4:00 Er is wel erg veel QTE te zien in een 'bossfight'.

3:58 Het ziet er grafisch bijna filmisch uit, het ziet er naar uit dat Spider-Man na lange tijd weer een kwaliteitsgame krijgt

3:55 Vooral de flow van het vechten valt op: je ziet in je omgeving verschillende PlayStationknoppen refererend naar je gamepad. Met die knop kun je dan specifiel die actie doen. Dan kan een walljump zijn, of iemand met je web pakken bijvoorbeeld

3:54 We zien gameplay waarin Spider-Man de tegenstander inpakt met zijn web

3:52 Shawn komt weer even op, om te vertellen dat Spider-Man opkomt. De game dan he.

3:51 Er is exclusieve content voor PlayStation-spelers : Een extra strike, gear, wapens en pvp-map

3:49 Destiny 2 hadden we nog niet gezien, maar Sony heeft er een plekje voor vrij gehouden

3:48 Het diepere verhaal gaat duidelijk over robots en of deze ook rechten hebben. En de mensheid die denktd at door het bevrijden van de drones denken dat robots een gevaar voor de mensheid zijn.

3:45 De trailer laat zien dat er robots zijn die wij als speler willen bevrijden. We kunnen met keuzes door een kant op te kijken kiezen en van te voren zien wat je gaat doen door een hologram. Bijvoorbeeld je ziet een rennende hologram als je zou vluchten

3:44 Sony laat nu meer zien van het verhalende Detroid Become Human.

3:43 God of war komt begin 2018 in de winkel

3:42 Oh, en er zijn grote bazen, de World Serpent is een wel erg grote slang. Al blijkt deze te willen helpen. Zijn zoon kan met beesten praten schijnbaar.

3:41 Mocht je door een vorige trailer denken dat het er zachtzinnig aan toegaat: nee, Kratos weet weer hoe hij moet moorden

3:38 Sony is klaar met VR en gaat verder met God of War. Kratos vaart in een bootje met zijn zoon.

3:36 We weten nog amper wat van de vorige game, of we komen in een schattig VR-wereld met een wit muisje inclusief dasje. En zwaard. Het VR-spel heet Moss

3:35 Je raadt het nooit: nog meer VR. Met wapens, en dekking zoeken. Bravo Team laat je een soldaat zijn

3:34 Gelukkig kunnen we ook vissen in VR Met Final Fantasy XV, zien we nu, Monster Deep heet het

3:33 Nog een VR-game: The Inpatient. Sony blijft PlayStation VR ondersteunen. Het wordt geen Vita-gebeuren blijkbaar

3:32 De game heet Star Child

3:31 En Sony laat nog iets VR zien. Iets in de ruimte. Een 2D platformer in VR

3:30 Ah, daar was ie dus. Niet bij Bethesda, maar bij Sony: Skyrim VR

3:28 ouderwetse wapens, we hebben ze gemist in CoD. Maar dat is nu in een keer goed gemaakt

3:27 Sony heeft er haast mee en de volgende game dient zich al aan: Call of Duty

3:26 De demo is vandaag te vinden op PSN

3:25 En dan is het tijd voor Marvel vs Capcom Infinite. De vechtgame met veel franchises van Capcom en Marvel door elkaar

3:24 Shadow of the Colossus komt in een remake in 2018 uit

3:23 De volgende titel is van Japan Studios

3:22 Monster Hunter komt in 2018 uit

3:21 Gelukkig doen ze wel de versnelde strooptocht, want anders zaten we hier nog een halfuur of wat naar te kijken

3:19 Sony begint met Monster Hunter. Eindelijk eens wat groters op het scherm dan alle vorige delen die op handhelds uitkwam

3:18 Wel fijn dat hij vertelt dat het om de games gaat. Een goede verandering van vroegere jaren, waar ze vooral veel konden praten.

3:16 Shawn Layden heeft zijn tekst gevonden en komt het podium op

3:14 Misschien ben ik het, maar ik ben wel klaar met zombiegames. Het ziet er mooi uit, maar het survivalen hebben we nu al te vaak gezien. Wie weet speet het fantastisch, maar op het moment: meh

3:11 Een grappig effect, er komen twee poppen van het plafond als er ingame mensen zijn opgehangen. Dat is pas VR!

3:09 Niemand van Sony heeft zin om te praten en de volgende trailer dient zich al aan. De game van Bend Studios: Days Gone

3:08 De uitbreiding heet The Frozen Wilds en komt nog in 2017 uit.

3:06 En we gaan verder met Horizon, de nog onbekende DLC

3:05 We zien Uncharted 4 The Lost Legacy in een trailer voorbij komen

3:03 Iemand is creatief met een waterval en belichting om het livebandje wat visuele pracht mee te geven

3:02 We beginnen met muziek uit het Midden-Oosten. Want Sony is geen cultuurbarbaar

3:00 En we zijn eens op tijd van start. Met reclame voor Vue.