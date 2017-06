Mark Cerny bracht een bezoek uit aan Geoff Keighly en Youtube Live at E3. Het onderwerp van gesprek was uiteraard Knack 2, de verrassende sequel op de PlayStation 4-launchgame. Naast nieuwe beelden van Knack 2 wordt er verder bevestigd dat co-op een heel belangrijk onderdeel van de game is.

Knack 2 moet eind dit jaar uitkomen.