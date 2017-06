Halo Wars 2 krijgt eind dit jaar een uitbreiding genaamd 'Awakening the Nightmare'. In deze uitbreiding speel je als The Banished. Het bevat een nieuwe campaign, twee nieuwe multiplayer leiders en maps en een nieuwe co-op modus genaamd Terminus Firefight. In die laatste keert The Flood terug.

Halo Wars 2 kwam eerder dit jaar uit voor Xbox One en pc.