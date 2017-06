Griekspoor snel uitgeschakeld in Rosmalen heywoodu 13-06-2017 00:13 print

Tennisser Tallon Griekspoor is in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Rosmalen uitgeschakeld. De Nederlander nummer 282 van de wereld mocht met een wildcard meedoen aan het hoofdtoernooi in Brabant.

In de eerste ronde stond Griekspoor tegenover de qualifier Vasek Pospisil. De Canadees, 83e op de wereldranglijst, leverde zijn allereerste servicegame in, maar kwam steeds beter in de wedstrijd. Nadat de eerste set nog redelijk gelijk opging, was het in set twee snel gedaan: 5-7, 1-6.

De als zevende geplaatste Fransman Nicolas Mahut schakelde de Amerikaan Dennis Novikov in twee sets uit (6-3, 6-4), terwijl de Brit Aljaz Bedene, achtste op de plaatsingslijst, met wat meer moeite van Denis Istomin won: 3-6, 6-2, 6-1. Andreas Seppi beëindigde het toernooi van qualifier Tatsuma Ito: 6-3, 3-6, 6-3.