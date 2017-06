Ubisoft heeft tijdens de persconferentie op E3 de eerste uitbreiding voor extreme sports-game Steep aangekondigd. Steep Road to the Olympics brengt de speler een aantal nieuwe sporten, zoals halfpipe, slalom en skicross.

Steep: Road to the Olympics is vanaf 5 december van dit jaar beschikbaar voor Xbox One, PlayStation 4 en pc. Bekijk de aakondigingstrailer hieronder.