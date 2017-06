Ubisoft kondigt Starlink: Battle for Atlas aan

In Starlink: Battle for Atlas ben je deel van een groep heroïsche ruimtepiloten met slechts één missie: het Atlas sterrenstelsen van 'The Forgotten Legends' bevrijden, een kwaadaardige groep robots.

De game biedt volgens Ubisoft een nieuwe gameplayervaring: je bouwt je eigen Starship-model, bevestigt deze aan je controller waarmee je deel uitmaakt van epische ruimtegevechten. Bevestig andere onderdelen en jouw Starship verandert in realtime van vorm. Voor wie hier niet op zit te wachten: dit is ook digitaal verkrijgbaar.

Uiteraard kun je het sterrenstelsel verkennen en een diversiteit aan planeten ontdekken, maar wees op je hoede: het sterrenstelsel is een vijandige omgeving en biedt vele uitdagingen. De wereld verandert afhankelijk van jouw keuzes.

Starlink: Battle for Atlas lanceert in het najaar van 2018 voor Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. De aankondigingstrailer kun je hieronder bekijken.