Skull and Bones is nieuwe piratengame van Ubisoft Wouter (2dope) 12-06-2017 22:58 print

Tijdens E3 heeft Ubisoft een nieuwe IP aangekondigd, genaamd Skull and Bones. Je speelt in de game een kapitein op een piratenschip in een grote 'shared open world'. In Skull and Bones draait het om het veroveren van handelsroutes, het opleiden van je crew en natuurlijk het enteren van andere schepen om de boel leeg te roven.

Skull and Bones kan in singleplayer of in co-op gespeeld worden. De game belooft een dynamische wereld die reageert op jouw handelen tijdens het spelen, letterlijk en figuurlijk. Bekijk hieronder de verhaal- en de gameplaytrailer.