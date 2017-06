The Crew 2 gaat ter land, ter zee en in de lucht Pheno 12-06-2017 22:56 print

Ubisoft heeft meer details bekendgemaakt van The Crew 2. Het speelt zich af in Motornation, een enorme wereld waar we dit keer niet aleen racen, maar ook varen en vliegen.

Dus dit keer kun je vliegen over de Rocky Mountains, in New York racen of snel varen in de de Mississippi River. Dit kun je doen in superwagens, motoren, powerboats en meer. Er zijn vier disciplines: streetracers, pro-racers, off-road experts en freestylers. Je krijgt in je discipline allerlei opdrachten en leren je de fijne kneepjes van het vak. Door wedstrijden en spontane races win je geld en items om je voer-, vaar- en vliegtuigen aan te passen. Het spel is natuurlijk online, dus als je iets hebt gedaan, dan wordt het een uitdaging voor andere spelers. Zo probeer je elkaar steeds weer te overtreffen.

The Crew 2 komt begin 2018 uit voor Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 en pc.